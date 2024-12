Israël dénonce le rapport de HRW l'accusant d'"actes de génocide" à Gaza

Israël a dénoncé le rapport de Human Rights Watch l'accusant de commettre des "actes de génocide" dans la bande de Gaza en restreignant l'accès à l'eau pour les civils, affirmant qu'il est "rempli de mensonges." "Human Rights Watch répand une fois de plus ses diffamations pour promouvoir sa propagande anti-israélienne. Ce rapport est rempli de mensonges qui sont consternants même en comparaison des standards déjà bas de HRW", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Un peu plus tôt, l'ONG a publié un rapport de 179 pages accusant les autorités israéliennes d'avoir délibérément privé les civils palestiniens de Gaza d'un accès adéquat à l'eau depuis octobre 2023.

L'organisation affirme que cette politique aurait "entraîné des milliers de morts", s'ajoutant aux 44 000 décès recensés par le ministère de la Santé de Gaza, un chiffre repris sans distinction entre combattants, victimes civiles collatérales et morts naturelles. Le rapport s'appuie sur des entretiens avec 66 Palestiniens, des professionnels de santé et des employés d'organisations humanitaires. Il établit que la consommation d'eau à Gaza est tombée à 2-9 litres par personne et par jour, contre 83 litres avant octobre 2023, bien en-deçà des 50-100 litres recommandés par l'OMS. "L'eau est essentielle à la vie humaine", a déclaré Tirana Hassan, directrice exécutive de HRW, qualifiant les actions israéliennes de "politique délibérée de privation". L'organisation cite la déclaration du ministre Yoav Gallant annonçant le 9 octobre 2023 un "siège complet" de Gaza.

Le rapport va plus loin en considérant que le blocus imposé depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir constituerait un "crime d'apartheid" et une "persécution", des qualifications juridiques contestées par de nombreux experts. HRW affirme également que ces restrictions ont persisté malgré les mesures conservatoires de la Cour internationale de Justice ordonnant l'accès à l'aide humanitaire.

Cette publication intervient alors que la méthodologie de certaines ONG fait débat, notamment concernant leur utilisation des chiffres fournis par les autorités de Gaza et leur interprétation du droit international humanitaire concernant le conflit entre Israël et le Hamas.