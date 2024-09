i24NEWS commémore le 7 octobre un an après les attaques terroristes

Un an après les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023, i24NEWS s'apprête à offrir une couverture spéciale des commémorations. La chaîne d'information internationale proposera une série d'émissions et de reportages dédiés à cet anniversaire douloureux qui a profondément marqué Israël et le monde entier. Le 7 octobre 2024, i24NEWS lancera une édition spéciale en direct à partir de 16h (heure française). De 18h à 21h30, les téléspectateurs pourront suivre en direct les cérémonies officielles organisées à travers le pays, offrant ainsi un aperçu complet des hommages rendus aux victimes et aux survivants.

Tout au long de la semaine du 7 octobre, la chaîne diffusera une émission exclusive d'une heure, présentée par le journaliste Jean-Charles Banoun.

Ce programme, diffusé chaque soir à 21h30 (heure française), reviendra en détail sur les événements marquants de cette journée tragique qui a plongé Israël dans la guerre. Les téléspectateurs auront ainsi l'opportunité de revivre et de comprendre les moments qui ont bouleversé la nation israélienne.

Les équipes d'i24NEWS se sont rendues dans plusieurs localités durement touchées par les attaques, notamment Nir Oz, Sderot, Nahal Oz, ainsi que sur le site du festival Nova. Ces reportages offriront des témoignages poignants et raconteront les histoires des communautés qui ont été directement affectées par les événements du 7 octobre 2023. Cette programmation spéciale s'inscrit dans la continuité du travail journalistique effectué par i24NEWS depuis le début du conflit. La chaîne réaffirme ainsi son engagement à offrir une couverture complète et approfondie des événements, tout en donnant la parole aux survivants, aux familles des victimes et des otages qui souhaitent partager leurs expériences.

À travers cette série d'émissions et de reportages, i24NEWS vise non seulement à commémorer les événements tragiques du 7 octobre 2023, mais aussi à offrir une perspective sur l'impact durable de ces attaques sur la société israélienne et la région dans son ensemble.