"Ibrahim Aquil planifiait depuis des années le '7 octobre' de la frontière nord", annonce Tsahal

Le porte-parole de Tsahal a confirmé que le chef des opérations de l'organisation a été tué lors d'une frappe dans le quartier de Dahieh à Beyrouth.

Selon le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, Ibrahim Aquil et les autres cibles ont été attaqués alors qu'ils se réunissaient sous terre, au cœur d'un quartier résidentiel, utilisant des civils comme boucliers humains. Il a précisé que 10 commandants du Hezbollah étaient présents sur le lieu de l'élimination.

Au Liban, on rapporte qu'au moins neuf personnes ont été tuées dans l'attaque et que 59 ont été blessées, dont huit grièvement.

L'agence Reuters a rapporté, selon une source sécuritaire locale, que l'élimination s'est produite lors d'une réunion qu'Ibrahim Aquil tenait avec des membres de la Force Radwan. "Les commandants du Hezbollah que nous avons éliminés aujourd'hui planifiaient depuis des années le '7 octobre' de la frontière nord. Nous les avons atteints et nous atteindrons tous ceux qui menacent la sécurité des citoyens de l'État d'Israël", a déclaré le lieutenant-général Herzi Halevi.

Byline / Source / Credit AFP

Dans le communiqué confirmant l'élimination, Tsahal a indiqué que lui et les commandants éliminés étaient les architectes du "plan de conquête de la Galilée", dans le cadre duquel le Hezbollah prévoyait d'envahir le territoire de l'État d'Israël et de conquérir les localités de Galilée le jour venu. L'armée a précisé qu'Aquil occupait le poste de chef des opérations du Hezbollah depuis 2004, et qu'"à ce titre, il était responsable des activités du Hezbollah dans les domaines des attentats terroristes, des tirs anti-chars, des engins explosifs, de la défense aérienne et d'autres aspects militaires".

Selon Tsahal, Aquil a commencé sa carrière au Hezbollah dans les années 80 au sein du mécanisme du Jihad islamique, qui était responsable des attentats du Hezbollah en dehors du territoire libanais, et a participé à de nombreux attentats perpétrés dans divers pays contre des organismes internationaux et des civils innocents. Il a également servi comme commandant de la Force Radwan et était responsable, entre autres, des tirs anti-chars contre la position d'Avivim en 2019, de l'attentat au carrefour de Megiddo en 2023, et des tentatives d'infiltration de terroristes du Hezbollah en territoire israélien pour assassiner et tuer des civils et des soldats pendant la guerre "Épées de fer".