Idan Shtivi, porté disparu depuis un an, a été assassiné le 7 octobre et son corps est retenu en otage à Gaza

La municipalité de Petah Tikva (centre) a annoncé ce lundi qu'un habitant de la ville, disparu depuis un an, avait été assassiné le 7 octobre et que son corps était retenu en otage par le Hamas. La victime identifiée est Idan Shtivi, 28 ans, tué alors qu'il se trouvait au Festival Nova à Reim.

"C'est avec une grande tristesse et une immense douleur que nous avons été informés de l'assassinat le 7 octobre d'Idan Shtivi, un habitant de Petah Tikva. Son corps a été kidnappé et est détenu à Gaza. Jusqu'à ce jour, nous avions tous prié pour qu'Idan soit en vie et retourne dans sa famille... Malheureusement, cette terrible nouvelle brise cet espoir. Idan laisse derrière lui ses parents Eli et Dalit, trois frères ainsi que sa compagne, Stav", indique le communiqué publié par la ville.

La mort d'Idan Shtivi, annoncée tout juste un an après, souligne le très difficile travail d'identification des victimes du Hamas qui se poursuit encore à ce jour. Tsahal a indiqué que la décision visant à déterminer la mort du jeune homme était basée sur des informations des services de renseignement, et qu'elle avait été approuvée par un comité d'experts du ministère de la Santé et celui des Affaires religieuses.