"Il est temps d'arrêter de chercher des excuses pour dire non à un accord" : Blinken renvoie Israël et le Hamas dos à dos

Antony Blinken a entamé sa neuvième visite en Israël depuis le 7 octobre par une rencontre avec le président Isaac Herzog. Dans une déclaration aux médias à l'issue de cet entretien, le secrétaire d'Etat américain a insisté sur le caractère crucial des négociations en cours, affirmant qu'elles constituaient "la meilleure opportunité, et sans doute la dernière, de ramener les otages et de parvenir à un cessez-le-feu".

"Je suis ici dans le cadre d'un effort diplomatique intensif à la demande du président Biden pour tenter de mener cet accord jusqu'à la ligne d'arrivée. Il est temps que cela se produise. Il est temps de veiller à ce que personne ne prenne des mesures susceptibles de perturber ce processus. C'est pourquoi nous nous efforçons de garantir qu'il n'y aura pas d'escalade, qu'il n'y aura pas de provocations et pas d'actions qui pourraient nous éloigner de la signature de cet accord", a-t-il ajouté, avant de renvoyer Israël et le Hamas dos à dos : "Le moment est venu pour tout le monde de dire 'Oui' et de ne pas chercher d'excuses pour dire 'Non'.

Le président israélien a pour sa part dénoncé le terrorisme qui frappe "aux quatre coins du pays", évoquant l'attentat meurtrier survenu à Kedumim dimanche, ainsi que l'explosion à Tel Aviv suspectée d'être un attentat suicide manqué. Isaac Herzog a également dénoncé le harcèlement du Hezbollah à la frontière nord. Il a enfin souligné la réticence du Hamas à conclure un accord d'otages : "Les gens doivent comprendre que le Hamas refuse d'avancer. Pour notre part, nous espérons toujours des progrès dans les négociations menées par les médiateurs. Nous remercions les États-Unis, l'Égypte et le Qatar pour leurs efforts en faveur de ce noble objectif. Il n'y a pas de plus grand objectif humanitaire que de ramener chez eux nos personnes enlevées, comme cela aurait dû se produire il y a longtemps. Nous voulons les voir rentrer chez elles le plus tôt possible."