"Il faut nous faire sortir" : les parents de Matan Angrest diffusent un message audio de leur fils otage à Gaza

Samedi soir, lors d'une manifestation à Tel-Aviv, Anat Angrest, la mère du soldat Matan Angrest enlevé à Gaza le 7 octobre, a révélé un enregistrement de son fils.

Dans cette vidéo filmée en captivité, on entend Matan s'adresser au Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec des paroles vraisemblablement dictées par ses ravisseurs.

Erik Marmor / Flash 90

"Netanyahu, vous devez, vous devez procéder à cet échange entre les prisonniers en Israël et les prisonniers ici. J'ai vraiment envie de revoir ma famille et mes amis. C'est très important. Je pense que vous en êtes capable, il suffit que vous le vouliez. Je vous fais confiance. Vous pouvez le faire, et j'espère que ce sera le plus tôt possible," déclare Matan dans l'enregistrement.

Cette vidéo, qui fait partie des documents découverts dans les tunnels du Hamas et attribués à divers niveaux de l'organisation, reflète la stratégie du Hamas d'utiliser les otages pour affaiblir Israël. Cette tactique a déjà été mise en lumière dans de précédents rapports sur les méthodes psychologiques du Hamas. En juillet, la mère de Matan avait révélé lors d'un rassemblement à Tel-Aviv qu'elle avait reçu un signe de vie de son fils dans une vidéo découverte à Gaza. L'audio diffusé samedi est tiré de ces images.

Matan a été capturé et emmené à Gaza alors qu'il était grièvement blessé et inconscient. Il se trouvait dans le même char qu'Itai Chen et Daniel Peretz, tués le 7 octobre et dont les corps ont également été emmenés à Gaza. Tomer Leibowitz, qui a péri dans les combats, était aussi avec eux.