Interrogations sur la disparition d'Abou Obaïda, porte-parole de la branche militaire du Hamas

Personne ne sait ce qui est arrivé à Abou Obaïda, le porte-parole de la branche militaire du Hamas, disparu des radars depuis un mois. Pour Yanon Shalom Yitah, correspondant i24NEWS, "Abou Obaïda, l'une des figures les plus en vue dans le monde arabe, a totalement disparu et n'a fait aucune apparition publique depuis plus d'un mois".

Abed Rahim Khatib/Flash90

Le mystère s'est intensifié le 300e jour de la guerre lorsqu'il n'est pas apparu, alors qu'au 100e jour, il avait publié une déclaration soulignant la position du Hamas, de même qu'au 200e jour.

Obaïda est apparu pour la dernière fois il y a environ un mois dans un message qui avait été enregistré. Il n'a ni communiqué au 300e jour de guerre, ni après la confirmation par l'armée israélienne de la mort de Mohammed Deif.

THOMAS COEX / AFP

Le nom réel d'Abou Obaïda n'est pas public, pas plus que la plupart de ses informations personnelles. S'il apparaît seulement portant un keffieh couvrant son visage, le porte-parole arabe de Tsahal avait révélé son "vrai" visage en octobre dernier. En avril 2024, le Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions contre lui, et confirmé son identité comme al-Kahlout en avril 2024. Sa première apparition publique a eu lieu en 2006, lorsqu'il avait annoncé, au nom de son organisation, la capture du soldat israélien Gilad Shalit.