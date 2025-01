"Il n'y a pas de génocide à Gaza", martèle la Maison-Blanche

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a fermement rejeté les accusations de génocide à Gaza, tout en reconnaissant que le bilan civil est "inacceptablement élevé". Lors d'un point presse, il a répondu aux questions concernant la différence de traitement entre la situation au Soudan, où les États-Unis ont reconnu un génocide, et celle de Gaza.

"Tsahal ne se réveille pas tous les matins en mettant ses bottes, en se disant 'Hé, nous allons tuer des innocents parce qu'ils sont palestiniens'", a déclaré Kirby. Il a souligné que bien que le nombre de victimes civiles soit préoccupant, la situation ne peut être qualifiée de génocide.

"Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu trop de victimes civiles dans ce conflit... et nous avons été directs avec nos homologues israéliens concernant nos préoccupations à ce sujet et sur la nécessité d'être plus sélectifs concernant le bilan civil à Gaza", a-t-il expliqué.

Le porte-parole a également pointé du doigt le Hamas et son ancien leader Yahya Sinwar, affirmant que ce sont eux qui avaient des "intentions génocidaires", comme l'a démontré leur attaque du 7 octobre.