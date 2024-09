Après des heures de silence, le bureau du Premier ministre a réagi à la proposition faite par les États-Unis et la France pour un cessez-le-feu de 21 jours entre le Hezbollah et Israël, et affirme que le Premier ministre "n'a même pas répondu" à celle-ci. Cette annonce est intervenue après que des ministres du gouvernement, des résidents et des chefs de conseil du nord ont vivement réagi suite à la nouvelle d'un apparent cessez-le-feu imminent.

Le ministre des Affaires étrangères Israel Katz, qui remplace le Premier ministre Benjamin Netanyahu alors qu'il se rend aux États-Unis pour s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU, a écrit : "Il n'y aura pas de cessez-le-feu dans le nord. Nous continuerons à lutter contre l'organisation terroriste Hezbollah de toutes nos forces jusqu'à la victoire et le retour en sécurité des habitants du nord dans leurs foyers."

Plus de trois heures après le rapport, et alors que Netanyahu était dans l'avion "Aile de Sion", un message a été délivré depuis son bureau indiquant que "Le rapport concernant un cessez-le-feu est incorrect. Il s'agit d'une proposition américano-française à laquelle le Premier ministre n'a même pas répondu."

"Le rapport sur la prétendue directive d'assouplir les combats dans le nord est à l'opposé de la vérité", a également déclaré le bureau du Premier ministre dans un message également publié sur les comptes de médias sociaux du Premier ministre. "Le Premier ministre a ordonné à Tsahal de continuer à combattre avec toute sa force, selon le plan qui lui a été présenté. Les combats à Gaza se poursuivront également jusqu'à ce que tous les objectifs de la guerre aient été atteints."

Pendant ce temps, Tsahal a poursuivi ses attaques. Une annonce officielle jeudi matin du porte-parole de Tsahal indiquait que pendant la nuit, l'armée de l'air israélienne, dirigée par les renseignements de Tsahal, avait frappé environ 75 cibles terroristes appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah dans la région de la Bekaa et dans le sud du Liban, y compris des installations de stockage d'armes, des lanceurs prêts à tirer, des terroristes et des infrastructures terroristes. À midi, il y a eu des rapports d'attaques à Tyr, une attaque contre un véhicule dans le village de Shoba, et des avions de chasse brisant le mur du son au-dessus de diverses zones du Liban, y compris au-dessus de Beyrouth. À midi, il y a également eu des rapports d'une attaque profonde dans le pays, à Ba-Lava, au nord de Baalbek.

Des sirènes d'alerte aux roquettes ont été entendues dans la région d'Acre vers 10h45, les premières roquettes à être tirées en plus de 12 heures. Environ 45 roquettes ont été lancées dans le barrage intense, et des images dramatiques montrent une séquence de chutes dans la mer au large des côtes d'Acre. Suite à l'attaque, les résidents du nord du Golan, de la Haute Galilée et de Krayot-Haifa Bay ont reçu l'ordre du Commandement du Front intérieur de Tsahal de rester près des zones protégées.

Jeudi matin, une source israélienne a déclaré à CNN que les pourparlers concernant un éventuel cessez-le-feu temporaire avec le Hezbollah étaient la principale raison du vol de Netanyahu à New York. Il a noté que le message dans les briefings d'Israël la veille était qu'"Israël préfère une solution diplomatique."

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, a déclaré en même temps qu'"il n'y a toujours pas de voie de médiation officielle qui fonctionne pour un cessez-le-feu au Liban. Nous n'avons pas connaissance d'un lien direct entre la proposition d'un cessez-le-feu de 21 jours au Liban et la proposition d'un cessez-le-feu à Gaza."