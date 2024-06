Il y a des raisons de penser que Netanyahou prolonge la guerre pour des raisons politiques, selon Joe Biden

Lors d’une interview accordée au magazine Time publiée mardi, le président américain, Joe Biden, a affirmé qu'il y a toutes les raisons de penser que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, prolonge la guerre dans la bande de Gaza pour des raisons politiques. Au cours de l’entretien, qui a eu lieu le 28 mai, soit avant l’annonce de son plan pour mettre fin à la guerre, la question de savoir si Netanyahou avait franchi une ligne rouge avec l’opération à Rafah a été posée plusieurs fois à Biden. Ce dernier a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention d’y répondre.

Concernant l'accord sur les otages, Biden a pointé un doigt accusateur vers le Hamas et a précisé que l'organisation terroriste "pourrait y (la guerre) mettre un terme demain" si elle le voulait. Le président américain a assuré que l'offre d'Israël était très généreuse. "Netanyahou subit de fortes pressions et est prêt à tout pour le retour des otages". Il a également ajouté ne pas penser qu’Israël affamait les Gazaouis délibérément.

AP Photo/Leo Correa

Benjamin Netanyahou mène des discussions avec les ministres et les députés israéliens pour tenter de les convaincre de soutenir l'accord sur les otages. Le de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir et celui des Finances, Betsalel Smotrich, ont déjà menacé de renverser le gouvernement si l'accord proposé était accepté. À l’inverse, les partis ultraorthodoxes Shas et Judaïsme unifié de la Torah y ont apporté leur soutien, en vertu du commandement de la Torah de racheter les captifs.