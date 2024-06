"Il y a encore 120 otages entre les mains du Hamas" : Noa Argamani parle pour la première fois

Noa Argamani, libérée au début du mois, s'est adressée pour la première fois au public dans une vidéo projetée sur la Place des Otages de Tel Aviv : "En tant qu'enfant unique de mes parents, en tant que fille d'une mère atteinte d'une maladie en phase terminale, ce qui m'a le plus préoccupée en captivité était l'inquiétude de mes parents. Je veux remercier tous ceux qui ont participé à l'opération de sauvetage et ont risqué leur vie pour que je puisse rentrer chez moi. Je profite de cette occasion pour rappeler qu'il y a encore 120 otages en captivité du Hamas, dont Avinatan Or, mon compagnon, dont j'ai été séparée au moment de l'enlèvement. Même si je suis là maintenant, on ne peut pas oublier les otages qui sont toujours aux mains du Hamas et nous devons tout faire pour pouvoir les ramener chez eux."

L'Israélienne de 26 ans, kidnappée le 7 octobre avec son petit ami au festival Nova, a été libérée avec trois autres otages le samedi 8 juin par Tsahal.