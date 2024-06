"Il y a une baisse spectaculaire de la fourniture d’armements en provenance des États-Unis", réaffirme Netanyahou

S'exprimant en Conseil des ministres, Benjamin Netanyahou a justifié ses critiques à l'encontre des Etats-Unis concernant l'envoi d'armes à Israël. "J’apprécie grandement le soutien du président Biden et de l’administration américaine à Israël. Depuis le début de la guerre, les États-Unis nous ont apporté leur soutien moral et matériel – en moyens de défense et en moyens d’attaque", a-t-il débuté.

"Mais il y a environ quatre mois, il y a eu une baisse spectaculaire de la fourniture d’armements en provenance des États-Unis vers Israël. Pendant des semaines, nous avons demandé à nos amis américains d’accélérer les expéditions. Nous avons reçu toutes sortes d’explications, mais la situation n’a pas changé. Après des mois comme cela, j’ai donc décidé de m’exprimer publiquement. Je l'ai fait en m'appuyant sur des années d'expérience et sachant que cette étape est essentielle pour sortir de l'impasse. Je m'attendais à ce que cela implique des attaques personnelles contre moi, dans mon pays et à l'étranger, comme cela s'est produit lorsque je me suis opposé à l'accord nucléaire avec l'Iran, comme cela s'est produit et continue de se produire depuis que je m'oppose à la création d'un État terroriste palestinien, ou que je m’oppose à la fin de la guerre tout en laissant le Hamas intact. Mais je suis prêt à subir des attaques personnelles pour la sécurité d'Israël. En tant que Premier ministre d’Israël, mon rôle est de tout faire pour que nos combattants héroïques disposent des meilleurs moyens de combat", a martelé le chef du gouvernement.

La semaine dernière, Benjamin Netanyahou s'est attiré les foudres de Washington après avoir publié une vidéo dans laquelle il reprochait aux Etats-Unis leurs atermoiements dans la fourniture d'armes à Israël. Le Premier ministre faisait notamment référence à la suspension par les Etats-Unis d'un envoi de bombes téléguidées, par crainte d'un grand nombre de victimes civiles à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Après avoir réfuté ces accusations, affirmant que l'envoi d'armes américaines à Israël avait été "continu" depuis le 7 octobre, la Maison Blanche a annulé un forum sur l'Iran auquel devaient prendre part de hauts responsables sécuritaires de l'Etat hébreu.