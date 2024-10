Images d'un missile iranien qui s'est écrasé dans le Neguev

Suite à l'interception des missiles balistiques iraniens visant Israël, d'énormes débris et des fragments de missiles sont tombés dans la région du Néguev.

Le correspondant du sud d'i24NEWS, Arnold Nataev, s'est rendu sur place et a décrit l'ambiance : "Des centaines de touristes arrivent, prennent des photos et font des selfies. Sur le chemin de l'hôtel, ils s'arrêtent ici et prennent des photos". Une des touristes a raconté : "Nous passions dans la région pour voir des scilles (fleurs) et soudain j'ai vu cette chose folle qui ressemble à une baleine, alors nous sommes venus la photographier".

Cette traduction couvre l'essentiel du texte original en hébreu. Le texte décrit comment des débris de missiles interceptés sont devenus une attraction touristique inattendue dans le Néguev, avec des gens s'arrêtant pour prendre des photos et des selfies.