Iran : Les dégâts provoqués par l'attaque israélienne sous-estimés

Des responsables iraniens ont exprimé leur "profonde inquiétude" après les frappes israéliennes qui ont détruit des systèmes de défense aérienne cruciaux, laissant vulnérables des infrastructures énergétiques et économiques vitales, au New York Times. "Les conséquences économiques pourraient être très graves pour l'Iran. Nous devons agir avec sagesse et ne pas poursuivre les tensions", a de son côté affirmé Hamid Hosseini, expert de l'industrie pétrolière iranienne, à l'agence Reuters.

L'opération, fruit de deux décennies de développement selon la radio israélienne Kan, a ciblé la base secrète de Parchin près de Téhéran, ancien site de recherche d'armes nucléaires, ainsi qu'une usine de fabrication de drones. Au moins douze mélangeurs planétaires, utilisés pour la fabrication du carburant solide des missiles balistiques longue portée, ont été touchés. "Ces mélangeurs industriels sont difficiles à fabriquer et leur exportation est contrôlée. L'Iran les a importés au fil des ans à grands frais et aura du mal à les remplacer", explique Decker Eveleth, analyste au think tank CNA, à Reuters. Selon le site Elaph, la réparation de l'usine détruite pourrait prendre deux ans.

Quatre systèmes de défense aérienne S-300 d'origine russe ont également été détruits, s'ajoutant à celui neutralisé en avril dernier. Les frappes ont notamment visé les défenses protégeant le complexe pétrochimique de Bandar Imam Khomeini, son port adjacent, et la raffinerie d'Abadan dans la province du Khuzestan.

"Cela ressemble à un possible prélude à une attaque bien plus efficace contre les infrastructures iraniennes, voire même les sites nucléaires", analyse Ali Vaez, directeur du groupe de crise international pour l'Iran. "Téhéran n'a pas la capacité de remplacer ces systèmes rapidement, ce qui rend le pays beaucoup plus vulnérable."

"Les frappes semblent avoir été très précises", souligne David Albright, ancien inspecteur de l'ONU, cité par Reuters. Les images satellites commerciales montrent des dommages significatifs sur les installations de Parchin et Khojir, deux complexes majeurs de production de missiles.

L'armée iranienne a confirmé la mort de quatre soldats, dont deux résidents de Mahshahr. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien s'est réuni en urgence samedi pour évaluer l'ampleur des dégâts et discuter d'une possible riposte. Aucune décision n'a été prise pour le moment.