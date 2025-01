Israël a acheminé à Gaza près de 96 000 tonnes d'aide humanitaire par mois en 2024

Selon les données du Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), publiées par le groupe de recherche "Tamrour", Israël a acheminé en moyenne 95 890 tonnes d'aide par mois vers Gaza en 2024, via les points de passage terrestres, les largages aériens et le quai maritime.

Le niveau le plus bas d'aide a été enregistré en octobre, avec seulement 36 789 tonnes, soit environ 30 000 tonnes de moins que le précédent minimum historique. Durant ce mois, 1 740 camions sont entrés à Gaza, dont 1 091 transportant de la nourriture et 23 de l'eau, le reste comprenant du matériel médical et des équipements pour abris. En comparaison, de janvier à septembre, une moyenne de 3 906 camions de nourriture entraient mensuellement.

IDF Spokesperson's Unit

Le nord de Gaza n'a reçu que 400 camions en octobre, uniquement durant les deux dernières semaines du mois. Israël a attribué cette baisse à plusieurs facteurs : l'opération militaire dans le nord de Gaza, les fêtes juives de Tishri qui ont réduit l'activité aux points de passage, et le manque de personnel des organisations humanitaires pour acheminer l'aide.

Face aux vives critiques internationales, notamment des États-Unis qui ont exigé l'entrée quotidienne de 350 camions d'aide, Israël a progressivement augmenté les livraisons. L'aide est ainsi passée à 55 305 tonnes en novembre, puis à 106 187 tonnes en décembre, légèrement au-dessus de la moyenne.

AP Photo/Fatima Shbair, File

Le pillage de l'aide s'est intensifié tout au long de l'année. Le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires a rapporté 75 cas de pillage de camions de l'ONU depuis le début de 2024, dont 15 pour le seul mois de novembre. Le coordinateur humanitaire, Muhannad Hadi, a également signalé 34 intrusions d'hommes armés dans les installations de l'ONU à Gaza au cours de l'année.

Fin décembre, le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU a rapporté que sur un convoi de 66 camions du Programme alimentaire mondial, 23 ont été pillés par des habitants de Gaza, suite à un retard causé par une frappe aérienne israélienne qui avait alimenté les rumeurs sur la présence du convoi.