Israël a mené en septembre un raid secret contre une installation de missiles iranienne en Syrie

Selon une information exclusive révélée dimanche par la chaîne publique KAN 11, Israël a conduit en septembre une opération commando contre une installation souterraine iranienne de production de missiles près de la ville de Maysaf en Syrie. Le raid a visé deux sites stratégiques : le Centre d'études et de recherches scientifiques de l'industrie de défense syrienne et une installation souterraine de production de missiles gérée par les Gardiens de la révolution iraniens. D'après le rapport, Israël avait informé les États-Unis de l'opération à l'avance. Des responsables de la défense israélienne ont indiqué à KAN News que le Centre d'études et de recherches scientifiques syrien était sous surveillance depuis plus d'une décennie.

La décision d'intervenir a été prise après qu'Israël a détecté le transfert par l'Iran de composants destinés à un projet de missiles de précision dans l'installation. "La menace croissante" a poussé Israël à agir, selon la chaîne israélienne. L'opération, menée à environ 200 kilomètres du territoire israélien, a été jugée urgente pour empêcher l'installation d'atteindre sa pleine capacité de production. Le timing de l'intervention aurait été influencé par les préoccupations liées à la guerre en cours et le risque potentiel que l'usine iranienne ne commence la production en masse de missiles.

Ces armes étaient destinées à approvisionner le Hezbollah, selon le rapport. Le Centre d'études et de recherches scientifiques syrien, qui abrite également des installations souterraines utilisées par les forces iraniennes, est considéré comme un site clé dans la production d'armement sophistiqué dans la région.