Israël: "On a entendu une énorme explosion" : un drone du Hezbollah fait des dizaines de blessés

Le directeur général du Magen David Adom, Eli Bin, a déclaré qu'au moins 67 personnes ont été blessées dimanche soir par une frappe de drone lancée par le Hezbollah qui a explosé près de Binyamina dans le nord d'Israël. Quatre des blessés sont dans un état critique, cinq autres ont été gravement blessés et de nombreux autres sont dans un état modéré. Les équipes du MDA ont évacué 39 victimes, tandis que des ambulances militaires et autres ont évacué 25 personnes supplémentaires.

Flash 90

Certains des blessés ont été évacués par hélicoptère vers l'hôpital Sheba à Tel Hashomer et l'hôpital Rambam à Haïfa, et d'autres ont également été évacués vers l'hôpital Hillel Yaffe à Hadera et l'hôpital Emek à Afula.

Le Hezbollah a lancé deux drones ce dimanche soir. Les systèmes de défense aérienne en ont intercepté un après que des alarmes ont retenti dans l'ouest de la Galilée, notamment à Acre et Nahariya. Mais l'un des deux drones a pénétré profondément en Israël, et l'explosion s'est produite dans la région de Binyamin sans déclencher d'alarme. "Il y a eu une explosion folle, sans aucun avertissement," a déclaré un témoin oculaire.

Moins d'une heure plus tard, l'armée de l'air israélienne a intercepté un drone lancé depuis le Liban dans la zone navale du nord, selon l'armée israélienne.

Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité de l'attaque, qui s'est produite dans la région de Ramot Menashe, et a affirmé qu'elle avait été menée en réponse aux attaques de l'armée israélienne au Liban et en particulier à Beyrouth.

"Le Hezbollah peut encore protéger le Liban et le peuple," indique le communiqué de l'organisation terroriste. Une source du Hezbollah citée par Al-Jazeera a affirmé que l'organisation terroriste avait lancé des "essaims de drones" lors de l'attaque. "Les capacités du Hezbollah sont toujours fortes et capables d'atteindre profondément Israël," a affirmé la source. Le réseau Sky News en langue arabe a rapporté que le drone a été "lancé sous le couvert d'un barrage de roquettes sur la Galilée."

La chaîne saoudienne Al-Hadath, citant des sources anonymes, a affirmé que le drone utilisé dans l'attaque "a lancé un missile avant d'exploser." Une fake news, selon Israël.