La riposte israélienne se concentrerait sur des infrastructures militaires et énergétiques en Iran

Des responsables américains estiment qu'Israël aurait réduit sa liste de cibles potentielles en réponse à la récente attaque iranienne, a rapporté samedi la chaîne NBC. Ces cibles se limiteraient désormais aux infrastructures militaires et énergétiques de l'Iran. Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir dimanche pour autoriser le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant à décider de l'ampleur et des détails de la riposte israélienne.

D'après NBC, citant des sources américaines anonymes, "il n'y a aucune indication qu'Israël ciblera des installations nucléaires ou procédera à des assassinats". Cependant, les responsables précisent qu'Israël n'a pas encore pris de décisions finales sur la manière et le moment d'agir.

Parallèlement, les États-Unis déploieraient leur système de défense antimissile THAAD en Israël pour aider à intercepter d'éventuelles menaces de missiles balistiques iraniens. Cette décision fait suite à une demande israélienne d'augmentation de la présence militaire américaine dans la région et d'assistance en matière de défense aérienne.

Israël a réitéré à plusieurs reprises son intention de répondre à l'attaque de missiles iranienne du 1er octobre, lancée en représailles aux frappes israéliennes au Liban et à Gaza, ainsi qu'à l'assassinat d'un leader du Hamas en Iran.

De son côté, l'Iran intensifie ses efforts diplomatiques auprès des pays de la région pour tenter de limiter l'ampleur de la réponse israélienne attendue et éventuellement obtenir une protection pour la capitale iranienne. L'inquiétude de Téhéran s'accroît face à l'incertitude quant à la capacité des États-Unis à dissuader Israël de cibler des infrastructures nucléaires ou pétrolières iraniennes critiques.