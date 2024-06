Israël aurait lancé une vaste campagne de lobbying sur les réseaux sociaux après le 7 octobre

Avec le déclenchement de la guerre, Israël aurait lancé une vaste campagne secrète sur les réseaux sociaux, destinée à inciter les législateurs et le public américains à soutenir les activités de Tsahal dans la bande de Gaza. C'est ce que rapporte le New York Times, s'appuyant sur des documents présentés par des sources impliquées dans cette campagne de lobbying orchestrée par le ministère de la Diaspora. Pour parvenir à ses fins, ce dernier a fait la promotion de faux comptes véhiculant des messages pro-israéliens.

Quatre sources israéliennes distinctes ont indiqué au journal américain que deux millions de dollars avaient été investis dans cette initiative, et que le ministère avait loué les services d'une société israélienne appelée Stoic.

Selon les documents relayés, la campagne a débuté en octobre sur le réseau X et abouti à l'utilisation de centaines de faux comptes sur les différents réseaux sociaux, se faisant passer pour des Américains et publiant des commentaires pro-israéliens. Selon le New York Times, les comptes créés se sont concentrés sur les législateurs américains, principalement démocrates, faisant la promotion de messages appelant au maintien du financement de l'aide militaire à Israël. Des sites d'information en anglais incluant des articles pro-israéliens rédigés par le bot ChatGPT ont aussi été mis en ligne.

Les experts soulignent que c'est la première fois qu'une campagne d'influence menée par les autorités israéliennes est révélée au grand jour. Le ministère de la Diaspora a nié toute implication dans celle-ci, déclarant au New York Times qu'il n'avait aucun lien avec la société Stoic.

L'organisation Fake Reporter a constaté que les faux comptes avaient gagné plus de 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux, mais Meta a noté de son côté que la campagne n'avait pas eu l'impact escompté, et que de nombreux abonnés pourraient être des robots. Au total, 510 comptes Facebook, 11 sites internet, et 32 ​​comptes Instagram ont été activés dans le cadre de cette entreprise de lobbying.

Des responsables israéliens ont affirmé au New York Times qu'après le déclenchement de la guerre, des dizaines de start-up israéliennes avaient été invitées à devenir des "combattants pour Israël" et à mener des campagnes numériques au nom de l'État.