Israël : L'attaque iranienne sur Israël "aura des conséquences" prévient Tsahal

Des hauts responsables israéliens ont affirmé qu'Israël ne restera pas silencieux face à la massive attaque de missiles iranienne de ce mardi soir sur Israël. Une source sécuritaire a promis qu'il y aura "une réponse sévère", et une autre source israélienne a déclaré : "Ce que l'Iran a subi jusqu'à présent n'est qu'une infime partie de ce qu'il subira maintenant". Un haut responsable du gouvernement a ajouté : "Israël a toute la légitimité pour une réponse sans précédent sur le sol iranien - c'est le moment de frapper à la tête du serpent".

Une heure après le début de l'attaque de missiles, et quelques minutes après que le Commandement du front intérieur a annoncé qu'il était possible de sortir des abris, le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, s'est présenté devant les caméras et a déclaré que "les tirs depuis l'Iran auront des conséquences".

Lorsqu'on lui a demandé si Tsahal réagirait bientôt, il a répondu : "Nous avons des plans, nous avons une préparation très forte en matière d'attaque, et nous allons procéder à une évaluation de la situation". Le général Hagari a noté que pour l'instant, Tsahal n'identifie pas de menaces supplémentaires de l'Iran dans l'espace aérien, mais qu'il faut rester vigilant.

alerts

Israël a déclaré à plusieurs reprises ces derniers jours que si Téhéran l'attaquait, il se heurterait à une réponse sévère, et les États-Unis ont également averti plus tôt aujourd'hui l'Iran de "graves conséquences" s'il lançait une attaque.

Quelques minutes après les tirs de missiles sur Israël, les Gardiens de la Révolution iraniens ont publié un communiqué affirmant que l'attaque est une réponse à "la mort des martyrs Haniyeh, Nasrallah et Nilpourshan (le commandant de la force Quds iranienne au Liban, éliminé avec le secrétaire général du Hezbollah)", et que "si le régime sioniste répond à l'attaque iranienne, il fera face à une réponse écrasante".

L'Autorité des aéroports a annoncé ce soir la fermeture de l'espace aérien israélien, et les vols en route vers l'atterrissage dans le pays ont été dirigés vers des aéroports hors d'Israël. Après environ une heure, l'espace aérien a été rouvert.