Israël débloque 100 millions de shekels pour soutenir les collectivités en pleine guerre

Le gouvernement israélien a annoncé le déblocage de 100 millions de shekels (environ 31,6 millions de dollars, soit près de 29 millions d’euros) d’aide immédiate en faveur des conseils régionaux, afin de faire face aux dépenses d’urgence liées à la guerre contre l’Iran. Cette décision a été prise conjointement par les services du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministère des Finances et le ministère de l’Intérieur.

Selon le communiqué officiel, ces fonds visent à garantir la continuité des services essentiels et le bon fonctionnement des collectivités locales en période de crise. Le plan prévoit une subvention de base pour toutes les autorités locales, ainsi qu’un financement supplémentaire pour celles les plus touchées, en fonction de l’ampleur des dommages et de l’intensité des opérations militaires.

Le gouvernement a également indiqué qu’un programme de compensation financière plus large serait présenté prochainement, avec des critères définis par les ministères concernés. D’autres fonds pourraient être débloqués si le conflit se prolonge.

Cependant, cette annonce intervient dans un climat de tensions avec les autorités locales. Début mars, plusieurs représentants de collectivités situées près des frontières nord et de Gaza avaient protesté contre une réduction budgétaire de 3 %, estimée à environ 150 millions de shekels (près de 47,5 millions de dollars, soit environ 44 millions d’euros), jugeant qu’elle compromettrait les efforts de reconstruction et de développement dans les zones les plus exposées.

Certains élus dénoncent un décalage entre les annonces et les besoins réels sur le terrain. Des maires de localités du nord ont récemment critiqué le gouvernement, réclamant davantage de mesures de protection et des avantages fiscaux pour les habitants. Le chef du conseil régional de Metula, David Azoulay, a notamment exprimé son scepticisme, affirmant ne plus croire aux déclarations du Premier ministre.

Dans ce contexte, l’efficacité de ce plan d’aide sera scrutée de près par des collectivités confrontées à une pression sécuritaire et économique croissante.