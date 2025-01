Israël demande un délai aux États-Unis pour son retrait du Liban Sud

Alors que la période test de 60 jours arrive à son terme, Israël a sollicité auprès des États-Unis un délai supplémentaire pour son retrait du Liban Sud. Une réunion décisive doit se tenir ce jeudi soir en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Israel Katz. Cette demande intervient dans un contexte de forte pression américaine pour un retrait dans les délais convenus. Les hauts responsables de la sécurité israélienne affirment cependant que "le timing n'est pas sacré" et critiquent la lenteur du redéploiement de l'armée libanaise au sud du Litani.

Un responsable occidental à Beyrouth, s'exprimant auprès de "Kan News", estime que "les forces de Tsahal ne se retireront pas complètement du territoire libanais ce dimanche". Il précise que "les messages transmis par Tsahal aux instances internationales au Liban ces derniers jours ne sont pas sans ambiguïté".

Le général Uri Gordin, commandant du Front Nord, a révélé devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense que le Hezbollah a commis "des centaines de violations" depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Plus préoccupant encore, il affirme que "l'armée libanaise, censée faire respecter le cessez-le-feu, apporte son soutien à l'organisation terroriste, particulièrement dans les zones où les commandants et les unités sont chiites".

Des représentants militaires ont également souligné lors d'une session à huis clos à la Knesset cette semaine la présence d'infrastructures d'armement du Hezbollah et de forces dans des zones interdites par l'accord. Le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer s'est entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale américain Mike Waltz, notamment pour discuter d'une possible extension du cessez-le-feu.

Tsahal a déjà amorcé un retrait partiel début janvier de la zone occidentale du Sud-Liban, évacuant notamment la "crête chiite" incluant Alma al-Shaab, Al-Dhayra, et plusieurs autres localités.