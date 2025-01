Israël : dix membres de la coalition écrivent à Netanyahou pour s'opposer à l'accord avec le Hamas

Dix membres de la coalition gouvernementale ont envoyé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou, pour exprimer leur ferme opposition à l'accord sur les otages en cours de négociation avec le Hamas, sous la médiation des États-Unis et du Qatar.

Dans cette lettre au ton virulent, dont le contenu a été révélé lundi par les médias israéliens, les membres de la coalition de droite ont exhorté le Premier ministre à ne pas signer l'accord : "Ne franchissez pas les lignes morales les plus fondamentales, ne mettez pas en danger la sécurité d'Israël".

Yonatan Sindel/Flash90

Les députés signataires de la lettre sont : Amit Halevi, Hanoch Milikowsky, Moshe Saada, Tsega Melko, Avichai Buaron, Dan Illouz et Moshe Passal du Likoud ; Limor Son Har-Melech et Yitzhak Kroizer d'Otzma Yehudit ; Simcha Rothman du Sionisme Religieux.

Plus tôt dans la journée, l'agence Reuters avait rapporté, citant une source proche des négociations, qu'une version finale de l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers avait été envoyée au Hamas et à Israël pour approbation. Cette avancée ferait suite aux discussions nocturnes entre le chef du Mossad, Dedi Barnea, le Premier ministre du Qatar et l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Peu après ces informations, le ministre des Finances Betsalel Smotrich a vivement critiqué l'accord en cours d'élaboration : "Cet accord est une catastrophe pour la sécurité nationale d'Israël. Nous ne cautionnerons pas un accord de capitulation qui inclut la libération de terroristes majeurs, l'arrêt de la guerre et l'abandon de ses acquis payés au prix du sang, ainsi que l'abandon de nombreux otages".

Yonatan Sindel/Flash90

Le président d'Israel Beitenou, Avigdor Liberman, a également commenté l'accord probable lors d'une interview accordée à Kan lundi matin, déclarant que "l'opposition doit exiger du Premier ministre qu'il conclue un accord unique en une seule fois, si nous y allons, allons-y jusqu'au bout".