Israël en "état d'urgence", pas de nouvelles restrictions pour les civils : explications

Israël est en "état d'urgence" a décidé le gouvernement, une procédure qui accorde aux autorités une plus grande juridiction sur la population civile afin de rationaliser les efforts pour la protéger. Elle est valable pendant 48 heures, sauf prolongation par les ministres du cabinet. Aucun changement spécifique dans les instructions du Commandement du front intérieur de Tsahal n'en découle. Dans le centre et le sud d'Israël, les écoles et le travail devraient se dérouler normalement. Explications de Yaël Bornstein :