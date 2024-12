Israël en guerre : une mobilisation civile sans précédent

L'engagement et le volontariat des citoyens israéliens pendant la guerre "Épées de fer" ont permis d'aider des millions de personnes, avec une contribution économique estimée à des centaines de millions de shekels, selon l'annuaire du volontariat et de l'engagement social. Durant les quatorze mois de guerre, le volontariat a transcendé tous les secteurs, genres et âges. Près d'un Israélien sur deux (45,2 %) s'est porté volontaire au début du conflit, avant que ce taux ne chute à 28,7 % après six semaines, pour atteindre aujourd'hui 15 %.

"90,2 % des volontaires ont indiqué avoir agi par désir d'aider les autres et d'assurer la sécurité de tous les citoyens", révèle l'étude basée sur neuf enquêtes approfondies. L'engagement s'est avéré intensif : 10 % des volontaires ont œuvré quotidiennement et 38 % plusieurs fois par semaine.

Les principales activités comprennent la collecte et la distribution de nourriture et de fournitures (49,2 %), le transport et les livraisons (22,5 %), l'assistance aux forces de sécurité (20,6 %), et le soutien aux populations vulnérables, aux évacués et aux familles de réservistes. L'aide à l'agriculture et l'organisation de cérémonies commémoratives se sont ajoutées au fil du conflit.

Ronit Bar, PDG du Conseil israélien du volontariat, souligne que "les organisations civiles sont devenues un facteur central d'assistance, poursuivant leurs actions au-delà de la phase d'urgence initiale". Le Professeur Michal Almog-Bar ajoute que "la guerre a renforcé le capital social en Israël et conduit à des collaborations entre citoyens, entreprises et autorités locales".

Environ 78 % des volontaires ont également fait don d'équipements et 53 % ont effectué des dons financiers, principalement destinés aux soldats et aux évacués. De nombreux dons ont été réalisés directement via des applications comme Paybox et Bit, tandis que les organisations civiles informelles ont joué un rôle crucial, bénéficiant de financements privés et manifestant leur volonté de poursuivre leurs activités même après le conflit.