Israël envisage une "attaque significative" contre le Yémen

Un haut responsable israélien a révélé que Tsahal envisage une "attaque significative" contre le Yémen, selon les informations diffusées dimanche soir sur la chaîne publique Kan 11. Cette déclaration intervient après le lancement de deux missiles balistiques en direction d'Israël au cours des derniers jours. Les autorités de défense israéliennes constatent que, contrairement aux milices en Irak qui ont réduit leurs attaques la semaine dernière, et malgré des frappes ponctuelles au Yémen, les Houthis continuent leurs tirs de missiles. "Il est nécessaire d'envoyer un message plus douloureux", indique la source.

Depuis le début de la guerre et le massacre du 7 octobre, les Houthis se sont joints aux attaques contre Israël en lançant missiles et drones. En septembre, des dizaines d'avions de combat de l'armée de l'air israélienne ont frappé des cibles au Yémen. Tsahal a annoncé avoir ciblé des installations du "régime terroriste houthi" à environ 1 800 kilomètres de la frontière israélienne lors d'une vaste opération aérienne.

"Les infrastructures et les ports attaqués sont utilisés par le régime houthi pour transférer des armes iraniennes dans la région et des fournitures à des fins militaires, y compris du pétrole", précisait alors le communiqué de Tsahal. "Cette frappe a été menée en réponse aux récentes attaques du régime houthi contre l'État d'Israël."

En juillet, Yevgeny Ferder a été tué à Tel Aviv par un drone lancé depuis le Yémen. L'engin a frappé l'auberge où Yevgeny travaillait comme agent d'entretien, après avoir volé le long de la Méditerranée et pénétré dans l'espace aérien de Tel Aviv par la mer. Selon les données de Tsahal, plus de 200 missiles de croisière et drones ont été lancés depuis le Yémen depuis le début de la guerre.