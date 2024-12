Israël envisage une "vaste et agressive" attaque contre les Houthis au Yémen

L'armée israélienne envisage de mener une quatrième attaque contre les Houthis au Yémen, plus importante que les précédentes, a annoncé Kan mardi soir. Depuis la dernière attaque, l'armée de l'air, le renseignement militaire et l'aile des opérations préparent des plans pour mener des frappes beaucoup plus vastes et agressives visant à porter un coup fatal aux capacités des terroristes houthis soutenus par l'Iran.

Un haut responsable de l'État hébreu a déclaré à la chaîne israélienne que les Houthis ont décidé d'augmenter considérablement leurs attaques contre Israël, et ont même tiré trois missiles balistiques depuis le week-end, de manière indépendante et non sous les directives de l'Iran. Il faut donc, selon lui, continuer à attaquer là-bas.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les alertes ont été déclenchées dans le centre et le sud d'Israël suite au tir d'un missile depuis le Yémen intercepté par la défense aérienne israélienne avant son entrée dans l'espace aérien israélien. Jeudi dernier, la tête du missile lancé par les Houthis a explosé dans une école primaire de Ramat Gan et causé de nombreux dégâts.

Entre-temps, Tsahal a terminé son enquête sur l'incident du missile tombé à Jaffa. L'une des décisions prises est d'ajuster les zones d'alerte, de sorte que désormais les alertes soient réparties sur des zones beaucoup plus larges.