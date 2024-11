Israël estime que 51 otages sont encore en vie à Gaza

Selon les dernières évaluations israéliennes, 51 otages israéliens seraient encore en vie dans la bande de Gaza, rapporte dimanche le quotidien Israel Hayom. Ces chiffres contrastent fortement avec le nombre total de personnes toujours détenues par le Hamas, suggérant qu'une part significative des captifs n'aurait pas survécu.

Les autorités israéliennes ont officiellement confirmé la mort de 37 otages, dont les dépouilles sont toujours aux mains du Hamas. Toutefois, les services de renseignement estiment qu'au moins 13 autres captifs auraient également péri, bien que leur décès n'ait pas encore été formellement annoncé.

Il y a environ deux mois, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déclaré devant la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset que la moitié des otages étaient en vie. Cette évaluation s'appuyait sur des informations recueillies par différents canaux depuis le 7 octobre, combinant sources ouvertes et données des services de renseignement.

L'écart entre les décès confirmés et estimés s'explique par les exigences strictes requises pour déclarer officiellement la mort d'une personne en Israël. Les autorités médicales et rabbiniques nécessitent des preuves irréfutables, conformes aux standards scientifiques et religieux, avant de pouvoir prononcer un décès. Bien que ces preuves formelles manquent pour certains cas, les services israéliens disposeraient d'informations suffisantes pour établir que plusieurs autres otages n'ont pas survéré à leur captivité.

Ce nouveau bilan intervient alors que les négociations pour la libération des otages se poursuivent, sous la médiation du Qatar et de l'Égypte, dans un contexte d'intensification des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza.