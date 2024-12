Israël et le Liban se disent engagés à faire respecter le cessez-le-feu

Israël et le Liban ont assuré au gouvernement américain qu'ils restaient engagés à respecter l'accord de cessez-le-feu, a rapporté une source informée des détails à la chaîne israélienne Kan mardi. Ce message a été délivré dans le contexte des violations du Hezbollah et des ripostes israéliennes et du déploiement relativement lent de l'armée libanaise dans le sud du pays.

Lundi soir, Tsahal a frappé la rampe de lancement au Sud-Liban, à partir de laquelle le Hezbollah a tiré deux roquettes sur le mont Dov, violant ainsi le cessez-le-feu conclu la semaine dernière. Les deux projectiles sont tombés dans des zones inhabitées sans faire de victimes. De plus, Tsahal a ciblé des terroristes, des dizaines de rampes de lancement et des infrastructures du Hezbollah dans tout le Liban.

"Les tirs de ce soir constituent une violation de l'accord de cessez-le-feu. Israël a demandé aux parties concernées au Liban de mettre en œuvre les accords et d'empêcher les activités hostiles du Hezbollah depuis son territoire. Israël reste attaché aux accords de cessez-le-feu conclus", a réagi le porte-parole de Tsahal.

La colère américaine face aux attaques israéliennes contre le Hezbollah s'est accrue ces derniers jours, a rapporté Kan. Des sources au fait des détails ont déclaré à la presse que de hauts responsables américains avaient demandé aux responsables israéliens de "relâcher vos activités au Liban".

La France a par ailleurs annoncé l'envoi d'un général et d'une équipe spéciale pour établir un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu à la frontière nord. Selon certaines informations, le général français est arrivé sur place lundi et le comité qu'il dirige devrait commencer ses activités immédiatement.