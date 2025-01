Otages : Israël exige la libération d'Arbel Yahoud dans la prochaine phase de l'accord

Israël a exigé mercredi la libération d'Arbel Yahoud lors de la prochaine phase de l'accord d'échange d'otages prévue samedi, en plus des trois autres otages dont l'identité sera révélée dans les prochains jours. Après la libération de Romi, Emily et Doron, 94 otages restent aux mains du Hamas, dont sept femmes au total. Parmi elles, outre Yahoud, se trouvent Shiri Bibas et les soldates Karina Ariev, Daniela Gilboa, Liri Elbag, Agam Berger et Naama Levy.

L'accord prévoit la libération de trois otages lors de chaque phase, à l'exception du 42e jour où quatorze captifs devraient être relâchés. La date de libération de Shiri Bibas et de ses enfants Kfir et Ariel n'est pas encore connue.

Arbel Yahoud, enlevée de Nir Oz avec son compagnon Ariel Konio, est détenue par le Jihad islamique palestinien. Le frère d'Ariel, David, est également retenu à Gaza, tandis que son épouse Sharon et leurs filles Emma et Yuli ont été libérées lors du premier accord d'échange.

Dans le même temps, Tsahal a opéré dans le sud de la bande de Gaza, éliminant Akram Atef Farhan Zanoun, un membre actif du Jihad islamique. Des tirs de sommation ont également été effectués contre des suspects s'approchant des forces israéliennes dans plusieurs zones.

"Tsahal est déterminée à respecter pleinement les conditions de l'accord pour le retour des otages", a déclaré l'armée israélienne. "Tsahal est prête à tout scénario et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toute menace immédiate contre les soldats."