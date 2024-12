Israël cible les infrastructures portuaires des Houthis au Yémen

L'armée israélienne a révélé jeudi les détails de l'opération "Ville Blanche", une série de frappes aériennes menées contre les installations portuaires des Houthis au Yémen. Cette offensive, mobilisant une trentaine de munitions guidées, visait à paralyser les trois ports sous contrôle houthi en détruisant systématiquement leurs remorqueurs portuaires. "Il s'agit d'un coup économique majeur", indiquent les sources militaires. Cette opération, qui fait suite à la destruction des grues portuaires lors des frappes de septembre dernier, a été minutieusement planifiée pendant plusieurs semaines et exécutée par des dizaines d'avions de combat nécessitant un ravitaillement en vol.

La centrale électrique de Haziz au sud de Sanaa et celle de Dhaban au nord ont également été touchées, plongeant de vastes zones dans l'obscurité. Selon les médias locaux, au moins neuf personnes ont été tuées. Il s'agit de la troisième opération israélienne au Yémen depuis le début du conflit et la première après presque trois mois de retenue. Les forces aériennes, guidées par les renseignements militaires et la marine, ont frappé des objectifs le long de la côte ouest et à l'intérieur du pays.

Les frappes ont eu lieu une heure après le déclenchement d'alertes dans le centre d'Israël suite au tir d'un missile balistique depuis le Yémen. Bien que le missile ait été intercepté par le système Arrow avant d'entrer dans l'espace aérien israélien, des débris d'interception ont causé l'effondrement d'une école à Ramat Efal, heureusement vide au moment de l'incident.

Depuis le centre de commandement de l'armée de l'air, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré : "Nous avons frappé à nouveau des cibles stratégiques de l'organisation terroriste houthie au Yémen. Quiconque lève la main contre Israël verra sa main coupée. Celui qui nous frappe sera frappé sept fois plus fort." Le porte-parole de Tsahal, le général Daniel Hagri, a pour sa part souligné le rôle de l'Iran : "Les Houthis mènent des attaques contre Israël en violation du droit international. Qui est derrière les Houthis ? L'Iran. Le régime iranien finance, arme et guide les activités terroristes des Houthis."

En réponse, Mohammed al-Bahiti, membre du bureau politique des Houthis, a affirmé que "les frappes américano-israéliennes contre des installations civiles au Yémen révèlent l'hypocrisie de l'Occident", ajoutant que "nos opérations militaires en soutien à Gaza se poursuivront, l'escalade sera répondue par l'escalade jusqu'à l'arrêt du génocide à Gaza et l'acheminement de nourriture, de médicaments et de carburant pour les habitants."