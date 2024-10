Israël frappe massivement Beyrouth après des tirs du Hezbollah

L'armée israélienne a mené une série intense de frappes sur les banlieues sud de Beyrouth dans la nuit de mercredi, en réponse aux tirs de roquettes du Hezbollah sur le centre d'Israël à la veille de Simhat Torah. Selon les médias d'État libanais, 17 frappes israéliennes ont touché la capitale, détruisant six bâtiments dans le quartier de Laylaki. Les frappes sont intervenues après un avertissement d'évacuation émis par le porte-parole arabophone de Tsahal, Avichay Adraee, sur les réseaux sociaux.

Une frappe ciblée a notamment touché les bureaux de la chaîne pro-iranienne Al-Mayadeen, faisant un mort et cinq blessés selon le ministère libanais de la Santé. "Al-Mayadeen tient l'occupation israélienne responsable de l'attaque contre un bureau médiatique connu", a déclaré le diffuseur panarabe, aligné sur le Hezbollah. Plus tôt mercredi, Israël avait également frappé la ville côtière de Tyr, causant "une destruction massive et de graves dommages aux habitations, aux infrastructures, aux bâtiments, aux commerces et aux voitures", selon l'Agence nationale d'information. Les frappes visaient des "complexes de commandement et de contrôle de diverses unités du Hezbollah", a précisé Adraee.

"Toute la ville a tremblé", a témoigné Rana, une résidente qui s'est réfugiée sur le front de mer après l'avertissement militaire israélien d'évacuer une grande partie du centre de Tyr.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a révélé qu'Israël avait découvert un projet d'attaque du Hezbollah via des tunnels souterrains impliquant "des jeeps, des motos, des roquettes, des missiles". "À cent mètres, deux cents mètres de la frontière, nous avons trouvé des tunnels qui préparaient une invasion d'Israël, une attaque encore plus importante que celle du 7 octobre", a-t-il déclaré aux chaînes françaises CNews et Europe 1.