Israël-Hamas : "Dans l'absolu, le plan Biden va à l'encontre des intérêts politiques de Netanyahou"

Le plan présenté par Joe Biden vendredi soir est celui des Israéliens. Pourtant on sent bien l’hésitation du Premier ministre, tiraillé entre la pression populaire qui veut voir sortir les otages et le clan important que représentent Ben Gvir et Smotrich, qui refuse de cesser la guerre avant toute éradication du Hamas.

Daniel Haïk : Benjamin Netanyahou veut un accord, mais pas au prix d’un arrêt total des combats. Or le plan Biden semble renvoyer dos à dos la libération des otages et la victoire totale. Si le Premier ministre doit renoncer à l’éradication du Hamas pour libérer les otages, cela va lui poser problème. D’autant que s’il le fait, il met en danger sa coalition. Dans l'absolu, le plan Biden va à l'encontre des intérêts politiques de Netanyahou.

Miriam Alster/Flash90

Mais comment Joe Biden aurait pu permettre une fin de la guerre que Netanyahou n’aurait lui-même pas validée ?

Daniel Haïk : Tout est affaire de sémantique. Si les Etats-Unis espèrent que l’accord aboutira à la fin de la guerre, ils ne l’ont pas écrit comme ça dans le projet de trêve. Ils parlent de "cessez-le-feu durable" et se portent garants auprès du Hamas que, dans les faits, ce cessez-le-feu signifie la fin de la guerre. Donc oui l’équipe Netanyahou a validé cet accord, mais reste ambiguë sur cette question. Par ailleurs, la logique politique du Premier ministre est de maintenir à tout prix sa coalition. Il a plusieurs fois réussi à naviguer entre ses ministres extrêmes et l’administration Biden, il pourrait tenter à nouveau une sorte de coup qui convaincrait tout le monde. Dans l’absolu, s’il pouvait tenir jusqu’à une élection potentielle de Donald Trump en novembre, il le ferait. Un positionnement américain plus franc à l’égard d’Israël lui ferait du bien. Mais on a presque l’impression que c’est déjà plié, les Egyptiens parlent même d’une application de l’accord dès dimanche.

Si l’accord est voté et que Ben Gvir et Smotrich quittent la coalition, est-ce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou tombe automatiquement ?

Daniel Haïk : Non, les partis orthodoxes dont Shas ont affiché hier leur soutien au plan. On peut imaginer que ce soutien, officiellement lié à l’obligation biblique de ramener les otages, n’est pas étranger à la loi de conscription militaire qu’ils veulent voir annuler. Toujours est-il que si Benny Gantz décide lui aussi de rester, la coalition est sauvée avec 62 voix , contre 64 aujourd’hui. Mais alors, Netanyahou dépendra de la présence de Benny Gantz, qui est un soutien pour le moins fragile. Il a besoin que Smotrich et Ben Gvir restent. Il faut rappeler que Benny Gantz avait menacé de quitter le gouvernement pour montrer son désaccord avec la stratégie de Netanyahou. Son maintien pourrait être un indice supplémentaire en faveur d'un accord.

Quelles implications un accord de trêve pourrait-il avoir sur la situation au nord, avec le Hezbollah ?

Un accord avec le Hamas pourrait ouvrir la voix à des négociations avec le Hezbollah sans aucun doute, et au retour des habitants du nord chez eux. Dans le cas contraire, une guerre au nord semble inéluctable.