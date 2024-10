Israël-Hezbollah : les principaux points d'un potentiel cessez-le-feu

Amos Hochstein, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, devrait arriver aujourd'hui (dimanche) en Israël avec un document d'accord pour un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, selon les médias arabes. D'après ces sources, le document de Hochstein prévoit notamment le retrait du Hezbollah au-delà du fleuve Litani, la création d'une commission internationale pour superviser l'accord, le renforcement du contrôle de l'armée libanaise pour empêcher la contrebande d'armes, et des négociations pour définir la frontière terrestre entre Israël et le Liban. Les rapports indiquent que Beyrouth n'a pas exprimé d'opposition à cette proposition, et attend maintenant la réponse d'Israël.

Par ailleurs, une source diplomatique arabe a déclaré aujourd'hui au site d'information libanais "Asas Media" que Hochstein "fait preuve d'un optimisme mesuré quant à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah". Selon cette source, la prudence de Hochstein s'explique par les récentes déclarations de Netanyahou aux médias français, qualifiant un cessez-le-feu au Liban de "rêve".

Selon cette source diplomatique arabe, le document d'accord élaboré par Hochstein autour de la mise en œuvre de la résolution 1701 comprend 11 points :

- Une période de calme de 21 jours basée sur la résolution 1701.

- Cessation des hostilités entre Israël et tous les groupes armés au Liban - y compris l'arrêt des vols de l'armée de l'air israélienne au-dessus du Liban et l'arrêt des tirs de roquettes et de drones par le Hezbollah.

- Retrait du Hezbollah avec ses armes et équipements au nord du fleuve Litani.

- Retrait israélien derrière la Ligne bleue.

- *Renforcement de la présence de l'armée libanaise au sud du Litani avec 8 000 soldats supplémentaires.

- Appel à une conférence internationale pour soutenir l'armée libanaise.

- Formation d'une commission franco-britannique-allemande chargée de superviser la mise en œuvre de l'accord.

- Mise en place d'un mécanisme juridique permettant aux forces de la FINUL d'opérer librement au sud du Litani.

- Renforcement du contrôle de l'armée libanaise à l'aéroport de Beyrouth, aux postes frontières avec la Syrie et au port de Beyrouth.

- Travail sur la fermeture des passages de contrebande terrestres entre le Liban et la Syrie.

- Ouverture de négociations pour fixer définitivement les frontières terrestres entre le Liban et Israël.

La source a précisé que le Liban ne s'oppose pas à ce document de Hochstein, qui tentera de comprendre la position israélienne lors de sa visite. Les signes diplomatiques indiquent qu'Israël ne s'opposera pas à un accord garantissant l'éloignement du Hezbollah de la frontière.

Concernant Gaza, le rapport mentionne également une proposition égypto-américaine pour un cessez-le-feu temporaire d'une durée d'une à trois semaines. Cette trêve permettrait la libération de quatre à sept otages dans une première phase, et Tsahal retirerait ses forces du centre et du sud de Gaza pour permettre au Hamas et au Jihad islamique d'évaluer le nombre d'otages encore en vie dans la bande de Gaza. Le chef des renseignements égyptien, Hassan Mahmoud Rashad, a informé le chef du Shin Bet, Ronen Bar, lors de sa visite au Caire, que l'Égypte insiste toujours sur un retrait israélien complet de l'axe Philadelphie et du passage de Rafah.