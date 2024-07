Israël : Huit députés du Likoud refuseront de soutenir l'accord sur les otages dans sa forme actuelle

Huit députés du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, menacent de ne pas soutenir l'accord en cours de négociation avec le Hamas concernant les otages, selon Channel 12. La lettre a été signée par les députés du Likoud Amit Halevi, Hanoch Milwidsky, Dan Illouz, Moshe Saada, Ariel Kellner, Shalom Danino, Tally Gotliv et Nisim Vaturi.

Danny Shem Tov / Knesset Spokesperson Unit

Ces législateurs exigent des modifications significatives de la proposition actuelle. Dans une lettre adressée à Netanyahou, ils demandent notamment : La libération simultanée de tous les otages, le maintien de la présence israélienne dans les corridors stratégiques de Netzarim et de Philadelphie et une présence militaire israélienne significative sur toutes les routes importantes de Gaza. Ces demandes vont au-delà des amendements récemment ajoutés par Netanyahou lui-même, qui ont déjà conduit à une pause et à des complications dans les négociations.

Avshalom Sassoni/Flash90

Dans la soirée, 30 000 personnes à Tel-Aviv ont exhorté le Premier ministre à ne pas se rendre aux États-Unis avant d'avoir finalisé l'accord sur les otages. Plusieurs familles prévoient néanmoins de se rendre aux États-Unis avec le Premier ministre. Parmi les passagers figurent Noa Argamani, qui a été sauvée de Gaza lors d'une opération de Tsahal le mois dernier, et son père Yaakov ; Ditza Or, dont le fils Avinatan est otage ; Bat-Sheva Yahalomi, dont le mari Ohad est détenu, et des membres de la famille Bibas, y compris le père de Yarden Bibas. D'autres familles ont tenté de faire pression sur Noa Argameni pour qu'elle refuse l'invitation à se rendre à Washington, arguant qu'elle était "manipulée" et qu'elle était la caution d'un Premier ministre qui n'a aucunement l'intention de conclure le deal.