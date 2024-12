Israël impose des sanctions contre une campagne de financement du Hezbollah

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a annoncé lundi l'imposition de sanctions économiques contre une campagne de dons visant à soutenir les membres du Hezbollah touchés par "l'opération des bipeurs" en septembre dernier. Cette décision intervient sur recommandation du Bureau de lutte économique contre le terrorisme (BLET) dans le cadre de la campagne économique menée par le ministère de la Défense contre l'organisation terroriste. La campagne, menée sur diverses plateformes de crowdfunding, permettait les dons par cartes de crédit, virements bancaires et PayPal, et avait déjà collecté des dizaines de milliers de dollars. Ces fonds servaient concrètement à renforcer les membres de l'organisation et à restaurer ses capacités opérationnelles.

"Nous agissons sur tous les fronts possibles pour assécher les sources de financement du Hezbollah qui tente de reconstruire ses capacités", a déclaré le ministre Katz. "Chaque dollar qui n'atteint pas le Hezbollah est un pas de plus vers l'affaiblissement de l'organisation. Cette décision fait partie d'une politique de tolérance zéro et envoie un message clair à quiconque envisage de financer le terrorisme sous couvert d'aide humanitaire."

Me Paul Landes, directeur du BLET, a souligné : "Les activités du Bureau, en collaboration avec la communauté du renseignement, se concentrent sur la neutralisation des infrastructures financières utilisées par le Hezbollah et d'autres organisations terroristes. Les sanctions imposées aujourd'hui constituent un élément supplémentaire dans l'effort visant à empêcher la reconstruction de l'organisation et à bloquer ses sources de financement."

L'imposition de ces sanctions représente une étape supplémentaire significative dans la lutte économique contre le Hezbollah et d'autres organisations terroristes, visant à dissuader le public de participer au financement de leurs activités. Ces actions ciblent les canaux de financement de l'organisation, qui se sont considérablement développés ces dernières années via les réseaux sociaux et les plateformes de financement participatif.