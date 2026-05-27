Israel Katz confirme la mort du chef militaire du Hamas à Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a confirmé mercredi matin la mort de Mohammed Adwa, présenté comme le chef militaire du Hamas dans la bande de Gaza.

Mohammed Adwa a été tué mardi soir lors d’une frappe ciblée menée à Gaza-ville, selon Katz. Il avait été nommé à ce poste la semaine dernière, après l’élimination d’Izz al-Din al-Haddad plus tôt ce mois-ci.

« Le quatrième commandant de la branche militaire de l’organisation terroriste Hamas à Gaza a été éliminé hier », a écrit Israel Katz sur X, affirmant qu’il avait été envoyé « rejoindre ses partenaires dans les profondeurs de l’enfer ».

Des médias affiliés au Hamas avaient rapporté plus tôt que Mohammed Adwa avait éliminé tué avec son épouse et ses fils.

Israel Katz a salué une opération menée par Tsahal et le Shin Bet, qu’il a qualifiée d’« exécution brillante ».

Le ministre a également affirmé qu’Israël continuerait à viser les responsables du massacre du 7 octobre. « Nous nous sommes engagés à éliminer tous ceux qui ont dirigé le massacre du 7 octobre, et c’est ce que nous ferons », a-t-il écrit. « Ils sont tous marqués pour la mort, partout. »

Israel Katz a enfin réaffirmé les objectifs d’Israël dans la bande de Gaza : retirer le Hamas du pouvoir et faire avancer ce qu’il décrit comme un plan de « migration volontaire » depuis l’enclave, ajoutant que chaque étape se ferait « au bon moment et de la bonne manière ».