Israël : l'Etat ordonne à Tsahal de ne pas se retirer du secteur oriental du Sud-Liban

L'échelon politique a ordonné jeudi à Tsahal de ne pas se retirer à ce stade du secteur oriental du Sud-Liban, malgré la fin de la période de 60 jours de cessez-le-feu, qui se terminera dimanche, au bout de laquelle l'armée israélienne est censée retourner dans ses frontières.

Dans le secteur occidental, Tsahal a commencé à se retirer, conformément à l'accord conclu avec le gouvernement libanais. Le message transmis aux hauts gradés de Tsahal par le niveau politique est que Israël est en pourparlers avec la nouvelle administration américaine afin d'obtenir un délai supplémentaire avant un retrait complet du Liban, une période pouvant prendre de quelques jours à quelques semaines.

Tsahal se prépare aux tentatives du Hezbollah de rompre le cessez-le-feu, du fait du maintien dans le sud du Liban, ainsi qu'aux tentatives des Libanais de retourner dans les villages du secteur oriental où les forces de Tsahal seront encore présentes à la fin de la période de test.

Israël estime que la capacité de l'armée libanaise à se déployer de manière efficace dans le secteur oriental, de la région de Mis al-Jabal jusqu'au mont Dov, et à détruire les actifs du Hezbollah transférés par Tsahal via le mécanisme américain, n'est toujours pas suffisante. Des sources de Tsahal indiquent que l'armée libanaise agit et tente d'établir un contrôle sur le terrain, mais qu'elle reste confrontée au Hezbollah et "a encore besoin de temps pour se renforcer".

Tsahal se retire donc du secteur occidental, selon les plans préparés à l'avance, comme cela a été le cas dans la région de Naqoura et Tyr-Harpha, en coordination avec le mécanisme américain et l'armée libanaise qui a commencé à se déployer sur le terrain et dans les villages chiites.