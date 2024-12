Israël : le ministre de la Défense reçoit les premiers rapports d'enquête sur le 7 octobre

Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a reçu vendredi les premiers rapports d'enquête de Tsahal sur l'attaque du 7 octobre. Ces documents, présentés par le chef du renseignement militaire, le général Shlomi Binder, détaillent les préparatifs du Hamas avant l'assaut et constituent la phase préliminaire d'une investigation plus large. Les rapports, également exposés par le chef des opérations militaires, le général Oded Basiuk, examinent les "événements majeurs, les lacunes identifiées et les conclusions préliminaires pour tirer immédiatement les leçons nécessaires", selon le communiqué du ministère.

Cette transmission intervient après que Katz a exigé du chef d'état-major, Herzi Halevi, la finalisation de toutes les enquêtes sur le 7 octobre d'ici fin janvier 2025. Le ministre a notamment conditionné l'approbation des nouvelles nominations de généraux à l'examen de ces rapports : "Tsahal a l'obligation de terminer ces enquêtes rapidement pour les présenter aux familles et au public israélien, et pour en tirer les conclusions qui s'imposent."

En réponse, le général Halevi a ordonné mercredi d'accélérer la finalisation des investigations. Le porte-parole de Tsahal précise que "l'essentiel des enquêtes de l'état-major sera achevé fin janvier et présenté au ministre de la Défense, tout en maintenant un processus qualitatif, approfondi et professionnel, comme il est d'usage dans Tsahal et conformément à notre devoir envers les familles endeuillées, les familles des otages et le public."

Les conclusions complètes devraient éclairer les failles qui ont permis l'infiltration massive des terroristes en territoire israélien, une attaque sans précédent ayant entraîné la mort de 1 200 personnes et la capture de 240 otages.