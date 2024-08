Le trafic aérien reprend à l'aéroport Ben Gourion après les frappes préventives au Liban

L'Autorité aéroportuaire israélienne a annoncé la reprise des opérations à l'aéroport Ben Gourion dès 7h00 ce matin. Cette décision intervient après une suspension temporaire des vols pour des raisons de sécurité. Les départs et les arrivées, précédemment annulés, vont reprendre leur cours normal. Les vols qui avaient été détournés vers d'autres aéroports sont maintenant autorisés à rejoindre Ben Gourion. Les passagers sont cependant invités à se tenir informés auprès de leurs compagnies aériennes des changements éventuels dans les horaires de vols.

Dans la matinée, Tsahal a lancé des frappes préventives contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, après avoir détecté des mouvements suspects près des sites de lancement de roquettes à courte portée de l'organisation terroriste. L'armée israélienne est en état d'alerte élevé depuis plusieurs semaines, surveillant de près les activités du Hezbollah. Selon des sources militaires, ces frappes pourraient être une réponse du Hezbollah, possiblement avec un soutien iranien, à des assassinats ciblés récents.

Les forces de défense israéliennes s'attendent à des tirs de roquettes, de drones et potentiellement de missiles en représailles. Des directives ont été émises aux habitants des communautés frontalières du Golan et de Galilée, leur demandant de rester à proximité d'abris. Des restrictions ont également été imposées aux agriculteurs et au système éducatif dans ces zones.

Une évaluation de la situation est en cours, impliquant le Commandement du Front intérieur, le Commandement du Nord, l'armée de l'air et les renseignements militaires. Tsahal a indiqué qu'elle tiendrait le public informé en temps réel et qu'elle diffuserait prochainement des instructions supplémentaires à la population. Pour l'instant, aucune directive exceptionnelle n'a été donnée concernant les réservistes.