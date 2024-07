Israël libère 55 prisonniers palestiniens de Gaza, dont le directeur de l'hôpital Shifa

Le directeur de l'hôpital Shifa, le Dr Muhammad Abu Salmiya, est arrivé lundi dans la bande de Gaza après des mois de détention en Israël pour avoir accepté d'accueillir dans les murs de l'hôpital des otages israéliens et avoir collaboré avec le Hamas. Aziz Dweik, l'ancien président du Conseil législatif palestinien, a également été libéré, selon des rapports palestiniens, ainsi que l'ancien ministre des affaires de Jérusalem, Khaled Abu Arafa. Les deux sont membres du Hamas.

AP Photo/Victor R. Caivano, File

Après sa libération, Abu Salmiya a demandé que les autres terroristes soient également libérés : "Il faut une déclaration claire de la part de la résistance et des nations arabes pour libérer les prisonniers qui doivent être présents dans toutes les négociations jusqu'à ce que les prisons soient vidées." Au cours des derniers mois, de nombreux terroristes arrêtés ont été relâchés par Israël, sous prétexte du manque de place dans les prisons israélienne ou de leur non-implication directe dans des actes de terrorisme.

Le Forum des familles des otages a fustigé cette décision : "Alors que nos proches sont retenus en captivité par le Hamas, Israël a libéré le meurtrier de masse et agent du Hamas qui dirige l'hôpital Shifa, celui qui a caché des terroristes du Hamas et des armes et qui a vu des otages israéliens assassinés sous ses yeux. Au lieu de l'utiliser comme monnaie d'échange, Israël le libère avec des dizaines d'autres personnes 'non impliquées'".

Ariel Harmoni, Ministry of Defense

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a qualifié ces libérations de "failles sécuritaires". "Il est temps que le Premier ministre empêche Gallant et le chef du Shin Bet de mener leur propre politique, contraire à la position du gouvernement", a-t-il dit. Le chef du parti Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman a lui aussi affirmé que la libération du docteur Abu Salmiya est "une négligence morale, sécuritaire et éthique". Le bureau du ministre de la Défense, Yoav Gallant, affirme quant à lui qu'il "n'était pas au courant de la décision de libérer le directeur de l'hôpital". "La procédure d'incarcération et de libération des prisonniers relève de l'autorité du Shin Bet et de l'administration pénitentiaire et n'est pas soumise à l'approbation du ministre de la Défense", a fait savoir un communiqué de son bureau. Benjamin Netanyahou n’a pour sa part toujours pas commenté ces libérations.