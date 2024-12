Israël met en garde le Hezbollah : "Si l'accord de cessez-le-feu est violé, nous l'écraserons"

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, s'est rendu lundi dans le sud du Liban, accompagné du commandant de la Division 91, le général de brigade Shai Kalfer, pour superviser les dispositions sécuritaires en vue des prochaines étapes de l'application de l'accord de cessez-le-feu. Au cours de cette visite, le ministre a procédé à une évaluation de la situation avec le commandant de division, le colonel Or Volozhinsky, et les commandants des bataillons 13 et 605, concernant les composantes opérationnelles le long du secteur.

"Nous avons frappé le Hezbollah avec une force sans précédent. Nous avons retiré les crocs du serpent, et si le Hezbollah ne se retire pas au-delà du fleuve Litani et tente de violer l'accord de cessez-le-feu, nous l'écraserons depuis la tête", a déclaré Katz à l'issue de sa visite.

Le ministre s'est également entretenu avec les commandants et les soldats, exprimant sa haute appréciation pour leurs activités durant la manœuvre et pour la protection des résidents et des communautés du nord.

"Je suis venu ici au poste avancé de Tsahal, qui surplombe les villages chiites de Maroun al-Ras et Yaron, qui représentaient une menace significative pour les communautés de Galilée, pour m'assurer de près que les acquis de Tsahal au Liban sont bien préservés", a expliqué le ministre.

Il a ajouté avec fermeté : "Nous ne permettrons pas aux opératifs du Hezbollah de revenir dans les villages du sud du Liban et de rétablir une infrastructure terroriste qui menace la frontière nord d'Israël, et nous garantirons la capacité de Tsahal à continuer d'imposer pleinement la réalité sur le terrain."

Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière israélo-libanaise, malgré l'accord de cessez-le-feu récemment conclu. Les forces israéliennes maintiennent une présence renforcée dans la région pour assurer le respect des nouvelles dispositions sécuritaires.