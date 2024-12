"Israël ne se retirera pas de 'la majeure partie de l'axe Philadelphie'", déclare une source impliquée dans les négociations

"Les informations dans les médias arabes sont inexactes. Israël n'a pas accepté et n'acceptera pas de se retirer de 'la majeure partie de l'axe Philadelphie', où sa présence empêche le Hamas de se renforcer et de se réarmer", a déclaré lundi à Kan une source impliquée dans les négociations.

Israël a accepté officiellement de se retirer de l'axe Philadelphie auprès des médiateurs lors de la deuxième phase de l'accord, et a même accepté de réduire significativement ses forces durant la première phase, mais pas complètement.

Oren Cohen/Flash90

La veille, Kan rapportait d'une source israélienne que la balle était dans le camp du Hamas et que tant qu'il ne fournira pas une liste des otages, il ne sera pas possible d'avancer dans les discussions. Depuis les diverses informations sur les progrès vers un accord, des sources israéliennes ont plusieurs fois tempéré les publications étrangères, affirmant qu'il existe encore des écarts significatifs.

Selon des médias étrangers, deux points restent en litige : l'exigence d'Israël de recevoir une liste de tous les otages, vivants et morts, et l'affirmation palestinienne qu'il est impossible de vérifier cela avant qu'il y ait au moins une semaine de calme pour pouvoir atteindre les otages et déterminer leur état.

Miriam Alster/Flash90

Un autre point est l'exigence d'Israël d'inclure les noms des soldats captifs dans la liste des otages soumis aux critères humanitaires, et qu'un soldat blessé soit inclus dans la liste des soldats malades concernés par la première phase de l'accord. Cependant, les sources des factions palestiniennes estiment que dès qu'Israël "montrera du sérieux" pour parvenir à un accord, il sera possible de résoudre ces deux points, qui ne devraient pas faire échouer au moins la première phase de l'accord.