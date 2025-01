Israël ordonne à l'UNRWA de cesser ses activités à Jérusalem d'ici le 30 janvier

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a notifié au secrétaire général António Guterres que l'UNRWA doit cesser toutes ses activités à Jérusalem et évacuer ses locaux d'ici le 30 janvier. Cette décision fait suite à l'adoption d'une loi par la Knesset, votée à 92 voix contre 10, après des soupçons de participation d'employés de l'agence aux massacres du 7 octobre. "Le Hamas et d'autres organisations terroristes se sont infiltrés dans l'UNRWA depuis longtemps", a déclaré Danon. "Le refus persistant du secrétaire général de reconnaître les preuves fournies par Israël concernant le manque de neutralité de l'organisation et son implication dans le terrorisme a forcé Israël à agir de manière responsable."

La nouvelle législation interdit à l'UNRWA de maintenir des bureaux, de fournir des services ou de mener des activités sur le territoire souverain israélien. Une seconde loi prohibe également toute collaboration entre des entités israéliennes et l'agence onusienne ou ses employés.

Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé que "l'agence a l'intention de rester et de poursuivre son travail dans les territoires palestiniens" malgré ces obstacles. Il reconnaît cependant que "l'absence de relation bureaucratique ou administrative rend l'environnement opérationnel beaucoup plus complexe."

Le secrétaire général de l'ONU a souligné dans une lettre qu'en cas d'arrêt forcé des activités de l'UNRWA, Israël, en tant que "puissance occupante", sera obligé d'assurer la continuité des services fournis par l'agence. Israël pousse pour que d'autres agences de l'ONU reprennent les responsabilités de l'UNRWA, mais l'organisation internationale maintient que l'agence est "irremplaçable" dans sa mission d'aide aux Palestiniens.