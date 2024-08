Israël participera à une réunion cruciale pour négocier la libération des otages la semaine prochaine

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé qu'une délégation israélienne participera aux négociations de cessez-le-feu et d'échange d'otages avec le Hamas le 15 août. Cette annonce fait suite à un appel conjoint des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar pour la reprise des pourparlers la semaine prochaine. Dans une déclaration commune, le président américain Joe Biden, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ont souligné l'urgence de conclure un accord. Ils ont affirmé être prêts à présenter une "proposition finale" pour résoudre les questions de mise en œuvre restantes.

Le bureau de Netanyahou a confirmé que les négociateurs israéliens se rendront aux pourparlers du 15 août pour "finaliser les détails de mise en œuvre de l'accord-cadre". Le lieu exact des négociations, au Caire ou à Doha, reste à déterminer.

On estime que 111 des 251 otages enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre sont toujours à Gaza, dont les corps de 39 personnes confirmées mortes par l'armée israélienne. Le Hamas détient également deux civils israéliens entrés à Gaza en 2014 et 2015, ainsi que les corps de deux soldats tués en 2014.

Un haut responsable de l'administration Biden a précisé que l'accord ne serait pas prêt à être signé le 15 août, mais que cette date marquerait une "reprise" des négociations. Il a ajouté qu'il reste "encore beaucoup de travail à faire", tout en exprimant sa conviction que les écarts restants peuvent être comblés.

Le responsable américain a également évoqué la menace d'une attaque iranienne contre Israël, soulignant que les États-Unis ont déployé d'importantes forces militaires dans la région, notamment des avions F-22, pour dissuader et, si nécessaire, contrer une telle attaque. Le Forum des familles des otages et des disparus a salué la déclaration commune, appelant le gouvernement israélien à "faire preuve de leadership" pour finaliser un accord permettant le retour de tous les otages.