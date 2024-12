Israël pousse l'Europe à désigner les Houthis comme organisation terroriste

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a donné instruction aux représentations diplomatiques israéliennes en Europe d'œuvrer pour que leurs pays hôtes reconnaissent les rebelles houthis comme organisation terroriste. Cette initiative intervient alors que le groupe yéménite intensifie ses tirs de missiles balistiques vers le territoire israélien. "Depuis le 7 octobre, l'assaut continu des Houthis contre Israël a inclus des centaines de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones", a souligné le ministère des Affaires étrangères. Le ministère précise que "les dirigeants du groupe ont publiquement déclaré qu'ils continueraient à attaquer Israël et à entraver la libre circulation des navires en mer d'Arabie, en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb."

L'impact de ces actions s'étend au-delà d'Israël : "Parmi les navires attaqués figuraient des dizaines de bateaux battant pavillon européen et exploités par l'Europe. Plus de 100 navires ont été attaqués dans cette zone depuis le 7 octobre", indique le ministère.

Les Houthis sont déjà considérés comme une organisation terroriste par les États-Unis, l'Arabie saoudite, la Malaisie, les Émirats arabes unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et Israël. Le ministère souligne que "le régime iranien utilise les Houthis pour continuer à perturber la stabilité régionale" et que "comme l'ont noté plusieurs rapports officiels du Conseil de sécurité, les Houthis s'appuient sur l'aide active du régime iranien, qui les finance, les arme, les forme et leur fournit une assistance opérationnelle."

"Les Houthis représentent une menace non seulement pour Israël, mais aussi pour toute la région et le monde entier", a déclaré Sa'ar. "La menace directe sur la liberté de circulation dans l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde est un défi pour la communauté internationale et l'ordre mondial. La première chose élémentaire est de les déclarer organisation terroriste."