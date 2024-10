Israël prend la menace américaine d'embargo sur les armes "au sérieux"

Un haut responsable israélien a répondu mardi à la lettre envoyée par l'administration Biden, menaçant Israël d'un embargo américain sur les armes si davantage d'aide humanitaire américaine n'est pas autorisée à entrer à Gaza dans un délai de 30 jours. Selon Reuters, le responsable a souligné que "la lettre a été reçue et est examinée en profondeur par les responsables de la sécurité israélienne. Israël prend cette question au sérieux et a l'intention de répondre aux préoccupations soulevées dans cette lettre avec nos homologues américains."

La lettre en question a été rédigée par le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, et remise lundi au ministre de la Défense Yoav Gallant et au ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer. Les responsables américains ont déclaré qu'il y a eu une diminution de la quantité d'aide humanitaire entrée à Gaza ces derniers mois, ce qui soulève des "questions" sur l'engagement d'Israël à ne pas imposer de restrictions à l'entrée de l'aide dans l'enclave.

La lettre indique : "Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que les actions récentes du gouvernement israélien [...] contribuent à une détérioration accélérée des conditions à Gaza." Cette nouvelle intervient deux jours après que la vice-présidente américaine Kamala Harris a exhorté Israël à intensifier ses efforts pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans le nord de Gaza.

Lundi, l'échelon politique a ordonné que l'aide humanitaire soit livrée dans le nord de la bande de Gaza. Suite à cette directive, 30 camions de farine et de nourriture sont entrés du port d'Ashdod par le passage d'Erez vers le nord de Gaza, après deux semaines sans acheminement d'aide dans la région.

Cependant, des images vidéo montrent que lorsque la nourriture entre dans la bande de Gaza, elle est souvent saisie par le Hamas. Sur environ 100 camions d'aide entrés à Gaza, le Hamas en a pris le contrôle de 47.