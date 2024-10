Israël présente ses conditions pour mettre fin à la guerre au Liban

Selon un rapport d'Axios, Israël aurait présenté la semaine dernière aux États-Unis ses conditions pour mettre fin à la guerre au Liban. Le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, aurait transmis un document détaillant une solution diplomatique à l'envoyé du président Biden, Amos Hochstein, avant sa visite à Beyrouth ce lundi. Parmi les principales exigences israéliennes figure le droit de s'assurer activement que le Hezbollah ne se reconstitue pas dans le sud du Liban. Israël demande également que son armée de l'air ait une liberté d'opération dans l'espace aérien libanais.

Ces demandes sont en contradiction avec la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui stipule que seules les Forces armées libanaises (FAL) et la FINUL peuvent opérer dans le sud du Liban. Un responsable israélien a déclaré à ce sujet : "Nous parlons de la résolution 1701 avec une application renforcée. Notre message principal est que si l'armée libanaise et la FINUL font plus, Tsahal fera moins, et vice versa."

Un responsable américain a noté qu'il est très peu probable que le Liban et la communauté internationale acceptent les conditions d'Israël.

Concernant la proposition américaine, Hochstein souhaiterait voir au moins 8 000 soldats libanais déployés dans le sud du Liban. De plus, il voudrait renforcer le mandat de la FINUL pour qu'elle puisse aider l'armée libanaise à empêcher le déploiement d'individus ou de groupes armés non contrôlés par le gouvernement libanais près de la frontière avec Israël. La Maison Blanche et l'ambassade israélienne à Washington ont refusé de commenter ces informations.