Israël promet des représailles contre l'Iran après l'attaque de drones sur la résidence de Netanyahou

La tension monte entre Israël et l'Iran suite à une attaque de drones visant la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée. Trois drones lancés depuis le Liban ont ciblé la propriété samedi matin. Deux ont été interceptés au-dessus de Rosh Hanikra et Nahariya, mais le troisième a explosé à Césarée. Le Premier ministre et son épouse étaient absents lors de l'attaque. Selon Axios, "c'est la première fois depuis le début de la guerre qu'une cible directement liée à Netanyahou est touchée". The Guardian rapporte que la maison a subi des "dommages superficiels".

Netanyahou a déclaré : "Les agents de l'Iran qui ont tenté de m'assassiner, moi et ma femme aujourd'hui, ont commis une grave erreur." Cette rhétorique a été reprise par de nombreux ministres et opposants, avertissant que l'Iran paierait pour les actions de son proxy, le Hezbollah. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a averti : "Nos actions dans tout le Moyen-Orient l'ont prouvé jusqu'à présent, et le prouveront à l'avenir également." Il a souligné que l'establishment sécuritaire israélien "continuera d'attaquer tout acteur terroriste et frappera avec force tout ennemi qui a nui ou tente de nuire à l'État d'Israël".

De son côté, l'Iran a tenté de se distancier de l'attaque. Sa mission permanente à l'ONU a déclaré : "L'action en question a été menée par le Hezbollah au Liban." Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a rejeté cette déclaration, affirmant : "Vos mensonges et faux prétextes ne vous aideront pas - vous êtes responsables."

La chaîne israélienne N12 affirme, sans citer de sources, qu'Israël espère que cette attaque donnera "une plus grande légitimité pour une gamme plus large de cibles" lors de futures représailles contre l'Iran, en réponse à l'attaque du 1er octobre où Téhéran a lancé environ 200 missiles balistiques sur Israël.