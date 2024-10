Israël conteste l'information selon laquelle il aurait accepté de ne plus frapper Beyrouth

Après que des informations aient circulé sur le fait que l'armée israélienne avait cessé ses frappes sur Beyrouth depuis trois jours après une conversation téléphonique entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Israël a fermement contesté la rumeur : "Des bruits sur une prétendue instruction d'arrêter ou de réduire les attaques à Beyrouth sont totalement faux. Israël conserve sa liberté d'action partout au Liban''.

La dernière attaque israélienne à Beyrouth visait le centre-ville et aurait ciblé Wafiq Safa, un proche collaborateur de l'ancien chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, éliminé lors d'une frappe à Dahieh il y a environ deux semaines.

L'entretien entre Biden et Netanyahou, qui a eu lieu mercredi après une longue période sans communication, a été décrit comme "professionnel" par le bureau du Premier ministre israélien. Dans un communiqué, ce dernier a précisé : "Israël écoute toujours attentivement les questions soulevées par notre allié, les États-Unis, mais le Premier ministre prend finalement des décisions basées sur les intérêts nationaux d'Israël." Concernant la coordination avec les États-Unis, le bureau du Premier ministre a ajouté : "Il y a une communication continue avec eux et nous écoutons leurs préoccupations, tout comme nous expliquons notre perspective et notre analyse. Israël fera tout ce qui est nécessaire pour se protéger."